NBA: Schröders Hawks geben Rote Laterne ab

New York (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA das Tabellenende im Osten verlassen. Das Team des Braunschweigers zog durch einen glücklichen 94:93-Erfolg gegen die New Orleans Pelicans am gleichauf liegenden Rivalen Orlando Magic vorbei und gab damit die Rote Laterne an das Team aus Florida ab. Schröder war bei Atlantas zweitem Sieg in Folge mit 13 Punkten viertbester Werfer der Gastgeber.

In der Erfolgsspur: Dennis Schröder © SID

Weniger Grund zur Freude hatte Schröders Nationalmannschafts-Kollege Paul Zipser bei den Chicago Bulls. Beim 112:119 gegen Meister Golden State Warriors erlebte der Ex-Münchner das Ende der Erfolgsserie des früheren Titelträgers nach drei Siegen nacheinander nur als Zuschauer.

Atlanta krönte gegen die Pelicans eine zwischenzeitliche Energieleistung. Denn bevor Schröder 3,6 Sekunden vor Spielende die Vorlage zum entscheidenden Wurf von Hawks-Topscorer Kent Bazemore geben konnte, hatten die Hausherren im dritten Viertel einen vorübergehenden 19-Punkte-Rückstand aufzuholen gehabt. Insgesamt kam Bazemore beim dritten Erfolg der Hawks in den vergangenen vier Spielen auf 20 Zähler.