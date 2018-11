NBA: Siebter Streich durch Oklahoma und Schröder

Oklahoma City (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit Oklahoma City Thunder nach schwierigen ersten Wochen den siebten Sieg in Serie gefeiert. Gegen die als Titelkandidat in die Saison gestarteten Houston Rockets um Schröders Nationalmannschaftskollegen Isaiah Hartenstein gewann OKC 98:90. Die Gastgeber hatten die ersten vier Partien der neuen Spielzeit verloren.

Es läuft für Dennis Schröder (r.) und Oklahoma City Thunder © SID

In Abwesenheit des verletzten Spielmachers Russell Westbrook kam Schröder erneut in der Startformation zum Einsatz und verbuchte in 33 Minuten 14 Punkte, sechs Rebounds sowie fünf Assists. Bester Werfer bei Oklahoma war Paul George (20). Rookie Hartenstein blieb in sechs Minuten Einsatzzeit ohne Korberfolg, schnappte sich aber drei Rebounds.

OKC hat nun sieben Siege und vier Niederlagen in seiner Bilanz. Gegen Houston (4:6) überzeugte erneut vor allem die Defense, der Gegner kam auf eine Trefferquote von nur 38 Prozent.

Meister Golden State Warriors kassierte im zwölften Spiel seine zweite Saisonniederlage. Gegen die Milwaukee Bucks musste das Team um Superstar Stephen Curry zu Hause ein deutliches 111:134 hinnehmen.