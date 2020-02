NBA: Siege für Schröder und Theis

Hamburg (SID) - Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Daniel Theis haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA Siege eingefahren. Schröder kam mit Oklahoma City Thunder in der Western Conference zu einem 123:118-Erfolg bei den New Orleans Pelicans. In der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics mit Theis mit 141:133 nach zweimaliger Verlängerung gegen die Los Angeles Clippers um Kawhi Leonard durch.

Dritter Sieg in Serie für Dennis Schröder und OKC © SID

Schröder war bei Oklahoma mit 22 Punkten zweitbester Werfer hinter dem Italiener Danilo Gallinari (29). Auf zwölf Zähler für Boston kam Theis.