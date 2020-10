NBA: Stan Van Gundy wird Trainer der Pelicans

Washington (SID) - Stan Van Gundy wird nach zwei Jahren als NBA-Experte für das Fernsehen wieder Trainer in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Der 61-Jährige übernimmt die New Orleans Pelicans um Jungstar Zion Williamson, das gab Van Gundy selbst bei Twitter bekannt. "Ich bin begeistert, zum talentierten Team der New Orleans Pelicans zu stoßen", schrieb der Rückkehrer.

Stan Van Gundy kehrt vom Expertenstuhl in die NBA zurück © SID

Der US-Amerikaner Van Gundy, zuletzt für den Sender CBS im Einsatz, hat bereits zwölf Jahre als NBA-Headcoach gearbeitet. Seine bisherigen Stationen waren die Miami Heat, Orlando Magic und Detroit Pistons. In New Orleans folgt Van Gundy auf Alvin Gentry, der im August nach dem Aus im Rennen um einen Play-off-Platz entlassen worden war.