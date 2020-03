NBA-Star Curry will Bevölkerung sensibilisieren

Los Angeles (SID) - NBA-Star Stephen Curry setzt sich in den USA für eine Aufklärung zur Corona-Pandemie ein. Am Donnerstag (Ortszeit) befragte der Profi der Golden State Warriors den anerkannten Wissenschaftler Anthony Fauci in einem Livestream bei Instagram, knapp 50.000 Menschen verfolgten die Diskussion. Darunter war auch Ex-Präsident Barack Obama.

Curry befragte Wissenschaftler zu Corona-Pandemie © SID

"Einer der Gründe, warum ich dieses Format mit Fragen und Antworten haben wollte, ist, hoffentlich verschiedene Bevölkerungsgruppen und Menschen zu erreichen, die an den Fakten interessiert sind", sagte Curry. Der dreimalige NBA-Champion betonte, noch immer Bilder von vollen Stränden zu sehen, obwohl die Bevölkerung von Kalifornien dazu angehalten sei, zu Hause zu bleiben und Abstand voneinander zu halten.

Curry war selbst Anfang März ein Corona-Verdachtsfall, sein Test fiel aber negativ aus. Die USA sind laut John-Hopkins-Universität mittlerweile das Land mit den meisten Coronafällen. Freitagmorgen waren fast 86.000 Infizierte bekannt.