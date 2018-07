NBA-Star Tony Parker bejubelt Frankreichs WM-Helden

Albertville (SID) - Basketball-Star Tony Parker hat mit Begeisterung auf den Titelgewinn Frankreichs bei der Fußball-WM in Russland reagiert. "Sie haben ein großartiges Turnier gespielt. Mir gefällt der Teamgeist der Mannschaft, sie haben zusammengehalten", sagte der frühere französische Point Guard der San Antonio Spurs am Montag am Rande eines PR-Termins bei der 105. Tour de France.

Basketball-Star Tony Parker bejubelt den WM-Titelgewinn © SID

Er sei gut mit Antoine Griezmann befreundet, "wir haben uns während des Turniers geschrieben", sagte Parker: "Ich freue mich sehr für die Mannschaft und für unser Land. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam genießen und feiern, uns küssen und umarmen."