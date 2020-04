NBA-Star Westbrook spendet Computer für Kinder

Köln (SID) - US-Basketball-Star Russell Westbrook von den Houston Rockets spendet 650 Computer für benachteiligte Schulkinder, die in Zeiten der Coronakrise keinen PC-Zugang besitzen. Seine Stiftung "Why not?" kooperiert dabei mit der gemeinnützigen Organisation Comp-U-Dopt.

Russell Westbrook spendet an benachteiligte Schulkinder © SID

Comp-U-Dopt-Geschäftsführer Colin Dempsey sagte, dass die Spende von Westbrook dabei helfe, "die Lücke für Familien in Houston zu schließen, die es brauchen". Die USA sind mit fast 600.000 Corona-Infizierten das am stärksten betroffene Land weltweit.