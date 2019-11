NBA-Superstar Curry fällt mindestens drei Monate aus

Köln (SID) - NBA-Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors mindestens drei Monate lang fehlen. Dies teilte der sechsmalige Meister via Twitter mit. Curry (31) musste sich am Freitagmorgen aufgrund einer Fraktur in der linken Hand einer Operation unterziehen, diese sei gut und planmäßig verlaufen, schrieb das Team aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Lange Pause für Basketball-Superstar Stephen Curry © SID

Curry, der die Verletzung am Mittwochabend beim Heimspiel gegen die Phoenix Suns (110:121) erlitten hatte, werde nun ein komplettes Rehaprogramm durchlaufen. Nach drei Monaten, so die Warriors, werde es ein Update geben.

Für den Vorjahresfinalisten Golden State ist Currys Ausfall ein herber Schlag. Das Team aus Kalifornien, das drei der ersten vier Saisonspiele verloren hat, muss zudem auf Klay Thompson verzichten, der im letzten Finalspiel gegen den späteren Meister Toronto Raptors einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Thompson wird womöglich die gesamte Saison verpassen.