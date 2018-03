NBA-Superstar Curry verpasst erste Play-off-Runde

Oakland (SID) - NBA-Superstar Stephen Curry steht den Golden State Warriors in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nicht zur Verfügung. "Es gibt keine Chance", sagte Trainer Steve Kerr am Sonntag und schrieb seinen Spielmacher für das Achtelfinale ab.

Erneut verletzt: Stephen Curry © SID

Curry hatte sich am Freitag im ersten Einsatz nach sechs Spielen Pause erneut verletzt. Der Point Guard erlitt im Spiel gegen die Atlanta Hawks (106:94) eine Innenbandverletzung im linken Knie, als sein Teamkollege JaVale McGee in ihn hineinrannte.

Zunächst war beim Titelverteidiger von einer Ausfallzeit von "mindestens drei Wochen" die Rede, es dauert länger. Die Play-offs beginnen am 14. April, die Warriors sind bereits für die Meisterrunde qualifiziert.

"Es könnte schlimmer sein. Ich nehme die Sache mit Humor", sagte Curry am Sonntag vor dem Spiel gegen Utah Jazz (91:110). Er hoffe, in der ersten Runde zurückzukommen. Am Wochenende fehlten den Warriors auch Draymond Green, Kevin Durant und Klay Thompson krankheits- oder verletzungsbedingt.