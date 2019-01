NBA-Superstar Davis will Pelicans verlassen

New Orleans (SID) - NBA-Superstar Anthony Davis will die New Orleans Pelicans verlassen und zu einem Team mit Titelchancen wechseln. Diesen Wunsch hat Rich Paul, Agent des US-Nationalspielers, dem Klub bereits mitgeteilt. "Anthony will an ein Team abgegeben werden, bei dem er die Chance auf regelmäßige Siege und den Titelgewinn hat", sagte Paul ESPN.

Davis will New Orleans verlassen und um Titel spielen © SID

Die Franchise aus der Basketball-Profiliga hatte Davis 2012 im Draft an Nummer eins ausgewählt. Der Olympiasieger von 2012 und Weltmeister von 2014 kam vor der laufenden Spielzeit auf einen Schnitt von 23,4 Punkten. In dieser Saison steht der 25-Jährige bei 29,3 Punkten und 13,3 Rebounds, derzeit kann Davis wegen einer Verletzung am linken Zeigefinger nicht spielen.

Sein Vertrag in New Orleans läuft 2020 aus. Davis hat laut Paul, der auch LeBron James (Los Angeles Lakers) betreut, kein Interesse an einer Verlängerung. Die Pelicans stehen nach 50 Saisonspielen nur bei 22 Siegen sowie 28 Niederlagen und belegen damit im Westen nur Platz 13.