NBA: Superstar Durant feiert Comeback

New York (SID) - Basketball-Superstar Kevin Durant hat nach eineinhalb Jahren Verletzungspause sein Comeback und gleichzeitig seinen Einstand bei den Brooklyn Nets gefeiert. Der 32-Jährige kam zum Start der Vorbereitung in die neue NBA-Saison beim 119:114 der Nets gegen die Washington Wizards in der ersten Halbzeit zum Einsatz. Durant erzielte 15 Punkte.

Kevin Durant bei seinem Comeback. © SID

Durant hatte sich im NBA-Finale 2019 noch im Dress der Golden State Warriors die Achillessehne gerissen. Der zweimalige NBA-Champion hatte in seiner Verletzungspause einen Vierjahresvertrag bei den Nets unterschrieben.

"Es ist ein tolles Gefühl, wieder zurück zu sein. Es gibt mir Vertrauen", sagte Durant, warnte aber vor zu hohen Erwartungen: "Es war ein guter erster Schritt, aber ich muss mich erst wieder reinfinden. Bis ich mein höchstes Niveau erreiche, wird es noch etwas dauern. In den Play-offs will ich wieder mein bestes Basketball spielen."