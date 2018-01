NBA-Superstar James frustriert: Zweite herbe Pleite in Serie

Toronto (SID) - Basketball-Superstar LeBron James hat mit seinen Cleveland Cavaliers in der NBA die zweite empfindliche Pleite in Folge eingesteckt. Vier Tage nach dem 99:127 gegen die Minnesota Timberwolves ging der Vorjahresfinalist mit 99:133 bei den Toronto Raptors völlig unter. James konnte die Niederlage mit seinen 26 Punkten nicht ansatzweise verhindern.

LeBron James erzielt 26 Punkte gegen Toronto © SID

"Ich verstehe nicht, was in den letzten Tagen passiert und was falsch gelaufen ist, aber sie haben uns auseinander gerissen", sagte James: "Wir müssen die Lösung finden und zurückschlagen." Die Cavaliers haben zum ersten Mal in der James-Ära zwei aufeinanderfolgende Niederlagen mit mehr als 25 Punkten zu verarbeiten. In der Eastern Conference liegt der Champion von 2016 auf Rang drei.