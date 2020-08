NBA: Theis auf Viertelfinalkurs - Kleber gleicht mit Dallas aus

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis befindet sich mit den Boston Celtics in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Viertelfinalkurs. Der Rekordmeister besiegte im zweiten Spiel in Orlando/Florida die Philadelphia 76ers souverän mit 128:101 und führt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 2:0. Theis kam auf zwei Punkte und drei Rebounds, überragender Spieler der Celtics war wie schon beim 109:101 zum Auftakt Jayson Tatum mit 33 Punkten.

Theis ist mit Boston auf Viertelfinalkurs © SID

Der 1:1-Ausgleich glückte Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks. Die Texaner feierten gegen die Los Angeles Clippers einen 127:114-Erfolg und machten damit die 110:118-Niederlage im ersten Spiel wett. Kleber präsentierte sich unter dem eigenen Korb stark und holte sich insgesamt zehn Rebounds. Beste Werfer der Mavs waren die beiden Stars Luka Doncic und Kristaps Porzingis mit 28 bzw. 23 Punkten. Bei den Clippers überragte Kawhi Leonard mit 35 Punkten.

"Ich denke, wir können gegen sie bestehen", sagte Doncic, der im ersten Aufeinandertreffen mit 42 Punkten einen Rekord für einen Play-off-Debütanten erzielt hatte, "wir haben immer den Glauben an den Sieg."

Wie Boston ging auch Titelverteidiger Toronto Raptors in der Serie mit 2:0 in Führung. Die Kanadier bezwangen die Brooklyn Nets 104:99. Fred VanVleet und Norman Powell machten als Topscorer der Raptors jeweils 24 Punkte. Utah Jazz glich durch ein 124:105 gegen die Denver Nuggets zum 1:1 aus. Bester Werfer der Partie war Utahs Donovan Mitchell mit 30 Punkten.