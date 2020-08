NBA: Theis mit Boston kurz vor Viertelfinaleinzug

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht mit den Boston Celtics kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale der Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der Rekordmeister besiegte im dritten Spiel die Philadelphia 76ers mit 102:94 und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 in Führung. Center Theis kam auf acht Punkte und fünf Rebounds.

Kurz vor dem Viertelfinale mit den Celtics: Daniel Theis © SID

Maximilian Kleber musste mit den Dallas Mavericks dagegen einen Rückschlag verkraften. Das dritte Spiel gegen die LA Clippers verloren die Mavs mit 122:130 und liegen in der Serie jetzt mit 1:2 hinten. Kleber gelangen fünf Punkte und vier Rebounds.

Während dem Spiel musste Dallas einen Schockmoment verdauen: Starspieler Luka Doncic verletzte sich am Knöchel und konnte nicht weiterspielen. Doch der Slowene gab schnell Entwarnung: "Es ist nicht so schlimm, nur eine kleine Verstauchung", sagte er nach dem Spiel den Medienvertretern. Am Samstag wird sich der 21-Jährige einer Röntgenuntersuchung unterziehen. Ob er für Spiel vier am Sonntag fit sein wird, ist laut Trainer Rick Carlisle noch offen.

Wie Boston steht auch Titelverteidiger Toronto Raptors unmittelbar vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das dritte Spiel der Serie gewannen die Kanadier gegen die Brooklyn Nets mit 117:92 und gehen ebenfalls mit 3:0 in Führung. Mit 26 Punkten war Pascal Siakam Topscorer bei den Raptors. Utah Jazz übernahm durch ein 124:87-Sieg gegen die Denver Nuggets mit 2:1 die Führung in der Serie. Bester Werfer für Utah war Mike Conley mit 27 Punkten.