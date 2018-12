NBA: Theis mit Karrierebestwert, Bonga gelingt erster Punkt

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter in der Erfolgsspur. Dem Rekordmeister gelang beim 133:77-Erfolg bei den Chicago Bulls der höchste Sieg der Franchise-Geschichte. Theis erzielte beim fünften Erfolg in Serie mit 22 Punkten und zehn Rebounds einen Karrierebestwert. Nur Jaylen Brown (23 Zähler) war für die Celtics, die Fünfter im Osten sind, erfolgreicher.

Theis gelang mit 22 Punkten ein Karrierebestwert © SID

Beim ebenfalls deutlichen 111:88-Sieg der Los Angeles Lakers bei den Memphis Grizzlies kamen die beiden deutschen Rookies Isaac Bonga (19) und Moritz Wagner (21) jeweils zu Kurzeinsätzen. Bonga gelang per Freiwurf sein erster NBA-Punkt. Wagner, der am vergangenen Wochenende seine Punktepremiere in der stärksten Liga der Welt gefeiert hatte, blieb ohne Treffer. Superstar LeBron James und Kyle Kuzma (jeweils 20 Punkte) waren die besten Werfer der Lakers.

Supertalent Luka Doncic führte die Dallas Mavericks mit 21 Punkten zu einem 107:104-Erfolg gegen die Houston Rockets, für die Superstar James Harden 35 Punkte erzielte. Es war der neunte Heimsieg in Serie für die Mavericks. Zuletzt war ihnen das in der Meistersaison 2011 gelungen. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber fehlte aufgrund einer Zehenverletzung. Isaiah Hartenstein kam bei den Rockets nicht zum Einsatz.