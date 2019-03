NBA: Theis mit starker Leistung - Punkte-Flut in Atlanta

Boston (SID) - Basketball-Profi Daniel Theis hat mit einer starken Leistung zum Sieg der Boston Celtics gegen die Washington Wizards in der NBA beigetragen. Beim 107:96 erzielte der Nationalspieler in nur 18 Spielminuten elf Punkte, darüber hinaus holte er fünf Rebounds. Die Celtics liegen in der Eastern Conference weiter auf dem fünften Rang.

Theis bei Boston-Sieg auf dem Parkett © SID

In Atlanta lieferten sich die gastgebenden Hawks und die Chicago Bulls ein Duell mit der dritthöchsten Punktausbeute (329) in der Geschichte der NBA: Nach vier Verlängerungen gewannen die Bulls mit 168:161. Den Rekord mit insgesamt 370 Punkten stellten im Dezember 1983 die Detroit Pistons und die Denver Nuggets auf, dieses Spiel endete nach der dritten Verlängerung. Die Top-Scorer am Freitag waren Trae Young (Atlanta) mit 49 Punkten und Zach LaVine (Chicago) mit 47 Punkten.

Die Milwaukee Bucks feierten bei den Los Angeles Lakers ihren achten Sieg nacheinander. Das 131:120 der Mannschaft um Giannis Antetokounmpo war zugleich ihr zehnter Auswärtssieg nacheinander. Die Lakers erhielten damit trotz 31 Punkten von Superstar LeBron James einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze. Die Bucks sind als derzeit beste Mannschaft der NBA als einziges Team bereits für die Play-offs qualifiziert.