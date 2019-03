NBA: Theis überrascht mit Boston bei Meister Golden State

Oakland (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA für eine große Überraschung gesorgt. Der Rekordchampion fuhr bei Meister Golden State Warriors am Dienstag einen 128:95-Kantersieg ein. Für Boston, das somit weiter voll auf Play-off-Kurs liegt, war es der zweite Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Theis kam in knapp zwölf Minuten Spielzeit auf zwei Punkte und vier Rebounds.

Theis bei Boston-Sieg auf dem Parkett © SID

Bester Scorer auf dem Feld war Bostons Forward Gordon Hayward mit 30 Punkten, gegen den Bankspieler hatten Golden States Superstars Kevin Durant (18 Zähler) und Stephen Curry (23) klar das Nachsehen. Trotz der nun dritten Pleite aus zuletzt vier Partien führt das Top-Team aus Oakland/Kalifornien die Western Conference weiterhin an.

Weniger erfreulich als für seinen Nationalmannschaftskollegen Theis verlief der Spieltag für Dennis Schröder. Der Point Guard unterlag mit Oklahoma City Thunder bei den Minnesota Timberwolves 120:131. Es war bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel für die Thunder, die im Westen Vierter sind. Im Schatten des etatmäßigen Spielmachers Russell Westbrook (38 Punkte) gelangen Schröder in rund 30 Minuten 14 Zähler und vier Rebounds.