NBA: Theis und Celtics müssen ins Entscheidungsspiel

München (SID) - Trotz eines offensiv erneut starken Daniel Theis haben die Boston Celtics im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren ersten Matchball vergeben. Im sechsten Spiel gegen Titelverteidiger Toronto Raptors unterlag der Rekordmeister nach zweimaliger Verlängerung mit 122:125, damit steht es in der Best-of-Seven-Serie nun 3:3. Das entscheidende Spiel findet am Freitag statt, der Sieger trifft im Halbfinale auf Miami Heat.

Daniel Theis: Stark gespielt, trotzdem verloren. © SID

Theis rettete die Celtics mit den letzten vier Punkten in der regulären Spielzeit zum Spielstand von 98:98 zunächst in die erste Verlängerung. In der zweiten erzielte er sechs weitere seiner insgesamt 18 Zähler und brachte seine Mannschaft zum 117:115 auch letztmals in Führung. Danach aber gelangen den Raptors sechs Punkte nacheinander. Marcus Smart verpasste 1,5 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem missglückten Drei-Punkte-Versuch den Ausgleich für die Celtics.

Beste Voraussetzungen für den Einzug ins Halbfinale haben die Los Angeles Clippers. Durch ein 96:85 im vierten Spiel gegen die Denver Nuggets gingen die Kalifornier in ihrer Viertelfinal-Serie mit 3:1 in Führung. Überragender Spieler war Kawhi Leonard, im vergangenen Jahr Meister mit Toronto: Er erzielte 30 Punkte. Bereits am Samstag können die Clippers den Einzug ins Halbfinale gegen den Lokalrivalen Lakers oder die Houston Rockets (Stand: 2:1) perfekt machen.