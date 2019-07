NBA: Theis verlängert bei den Celtics

Boston (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat seinen Vertrag bei den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA verlängert. "Glücklich, zurück zu sein", twitterte der 27-Jährige am Dienstag. Der als Flügelspieler und Center einsetzbare Profi bekam einen neuen Zweijahresvertrag mit einem Gehaltsvolumen von zehn Millionen Dollar, das berichtete der stets ausgezeichnet informierte ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski.

Theis fehlt der Nationalmannschaft verletzungsbedingt © SID

Damit klärte auch der nächste Nationalspieler knapp zwei Monate vor Beginn der WM in China (31. August bis 15. September) seine Zukunft. Auch Maximilian Kleber bleibt seinem Klub in der NBA treu, der 27-Jährige erhielt nach übereinstimmenden Berichten von New York Times und ESPN bei den Dallas Mavericks einen neuen Vierjahresvertrag im Wert von rund 35 Millionen Dollar.