NBA: Theis verliert Halbfinal-Auftakt mit Boston

Berlin (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben ihr Auftaktspiel in die Halbfinal-Serie der NBA verloren. Gegen die Miami Heat unterlag der Rekordmeister in der Nacht zum Mittwoch mit 114:117 nach Verlängerung. Theis, der auf vier Punkte und vier Rebounds kam, musste in der Overtime nach seinem sechsten Foul vorzeitig vom Feld.

Theis musste nach sechs Fouls vom Feld © SID

Bester Werfer war Bostons Jayson Tatum (30 Punkte), dessen Dunk-Versuch Sekunden vor dem Ende beim Stand von 114:116 von Miamis Bam Adebayo jedoch spielentscheidend geblockt wurde. Die zweite Partie der Conference Finals im Osten steht Freitag (1.00 Uhr/DAZN) an. Das Team, dem zuerst vier Siege gelingen, zieht ins NBA-Finale ein.

Im Westen duellieren sich derweil die Los Angeles Lakers und die Denver Nuggets um das zweite Final-Ticket. Die Nuggets bezwangen die favorisierten Los Angeles Clippers um Superstar Kawhi Leonard im entscheidenden siebten Viertelfinale mit 104:89. Damit drehte Denver einen 1:3-Rückstand in der best-of-seven-Serie. Überragende Spieler waren Jamal Murray mit 40 Punkten und Nikola Jokic, der ein Triple Double auflegte (16 Punkte, 22 Rebounds, 13 Assists).