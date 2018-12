NBA: Theis verliert mit Boston Topspiel gegen Milwaukee

Boston (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit Rekordmeister Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum dritten Mal in Folge verloren. Bei der 107:120-Niederlage im Topspiel gegen die Milwaukee Bucks kam der 26-Jährige in 24 Minuten Einsatzzeit auf neun Punkte, fünf Rebounds sowie zwei Steals.

Daniel Theis verlor mit Boston zum dritten Mal in Folge © SID

Damit ist Boston im Osten mit 18 Siegen und 13 Niederlagen weiter Fünfter. Bei Milwaukee überzeugte abermals "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo als bester Werfer mit 30 Zählern und acht Rebounds.

Angeführt von Superstar LeBron James feierten die Los Angeles Lakers nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis. Die Lakers besiegten die New Orleans Pelicans mit 112:104, James erzielte mit 22 Punkten, zwölf Rebounds und 14 Assists ein "Triple Double". Die beiden deutschen Rookies Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen nicht zum Einsatz.