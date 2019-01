NBA: Theis verliert mit Celtics - Harden mit 57 Punkten

Boston (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Beim 102:109 des Rekordmeisters bei den Brooklyn Nets kam der Center in gut 18 Minuten auf fünf Punkte und vier Rebounds. Als Tabellenfünfter der Eastern Conference liegt Boston dennoch weiter auf Play-off-Kurs.

Daniel Theis verlor mit Boston zum dritten Mal in Folge © SID

Eine weitere One-Man-Show zog derweil Superstar James Harden beim 112:94 seiner Houston Rockets gegen die Memphis Grizzlies ab. Harden erzielte 57 Punkte und damit seine beste Ausbeute der Saison. Der 29-Jährige übertraf zudem im 17. Spiel in Folge die 30-Punkte-Marke. Eine längere Serie hatte zuletzt der legendäre Wilt Chamberlain 1964 geschafft, als er sogar in 20 Begegnungen in Folge 30 oder mehr Zähler verbuchte. Rookie Isaiah Hartenstein blieb in knapp sieben Minuten ohne Punkt für die Rockets.

Eine emotionale Rückkehr erlebte unterdessen Tony Parker. Der Point Guard der Charlotte Hornets wurde im Auswärtsspiel bei den San Antonio Spurs von den Heimfans ausgiebig gefeiert. Der Franzose hatte 17 Jahre für die Spurs gespielt, ehe er 2018 zu den Hornets wechselte. Parker beließ es bei acht Punkten in nur 19 Minuten auf dem Parkett, durfte sich aber über einen 108:93-Sieg freuen.