NBA: Toronto verlängert mit Meistertrainer Nurse

Berlin (SID) - NBA-Meister Toronto Raptors hat trotz des frühes Aus in den Play-offs den Vertrag mit seinem Erfolgstrainer Nick Nurse verlängert. Wie die Kanadier am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 53-Jährige einen Kontrakt über mehrere Jahre. Kürzlich war er zum Trainer des Jahres in der besten Basketball-Liga der Welt gewählt worden.

Nurse bleibt Trainer der Raptors © SID

"Ich habe diesen Klub wachsen und seinen Höhepunkt erreichen sehen", sagte Nurse: "Und ich würde gerne dabei helfen, noch einen Meistertitel zu gewinnen." Im Vorjahr hatte Nurse sein Team im ersten Jahr als Headcoach zum ersten NBA-Titel geführt. In der aktuellen Saison waren die Raptors im Viertelfinale der Play-offs gegen Rekordmeister Boston Celtics ausgeschieden.