NBA: Trainingsstart ab September für verbliebene acht Teams

Los Angeles (SID) - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA und die nationale Spielergewerkschaft haben den Trainingsbetrieb für die nicht am Restart teilnehmenden Mannschaften ab September freigegeben. Demnach können die verbliebenen acht Teams, die sich nicht für das Turnier in Orlando/Florida qualifiziert hatten, ab dem 14. September das Training in zwei Phasen wieder aufnehmen.

Teams wie die Spurs können wieder trainieren © SID

In der ersten Phase (14. bis 20. September) können die Spieler individuell in den Einrichtungen ihrer Teams trainieren. Die zweite Phase (21. September bis 6. Oktober) sieht ein Trainingslager innerhalb einer "Blase" in der jeweiligen Stadt der Teams vor. Dort können Spiele innerhalb der Mannschaft ausgetragen werden. In beiden Phasen sollen tägliche Coronatests durchgeführt werden.

Vor der Vereinbarung zur Aufnahme des Trainingsbetriebes hatte es Bedenken aus den Reihen der nicht qualifizierten Teams gegeben. Diese hatten befürchtet, über einen längeren Zeitraum nicht mit den Spielern arbeiten zu können, da ein Start der kommenden Saison nicht vor Dezember erwartet wird.