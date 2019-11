NBA: Triple Double für MVP Antetokounmpo

Los Angeles (SID) - Mit einem Triple Double hat Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum sechsten Sieg nacheinander geführt. Der wertvollste Spieler der vergangenen Saison (MVP) steuerte beim 137:129 gegen die Portland Trail Blazers 24 Punkte, 19 Rebounds und seinen persönlichen Bestwert von 15 Vorlagen bei und stellte damit unter anderem Portlands neuen Starspieler Carmelo Anthony in den Schatten.

Antetokounmpo glänzte insbesondere mit 15 Vorlagen © SID

Der dreimalige Olympiasieger und zehnmalige All Star kam in seinem zweiten Spiel für die Trail Blazers auf 18 Punkte. "Ich habe mich schon besser gefühlt und etwas entspannter", meinte Anthony, der zuletzt ohne Team gewesen war und in Portland einen Einjahresvertrag unterzeichnete.