NBA: Überragender Schröder setzt Ausrufezeichen

New York (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat ein Ausrufezeichen in der nordamerikanischen Profiliga NBA gesetzt. Obwohl der 25-Jährige nicht in der Starting Five stand, war er beim deutlichen 123:95 von Oklahoma City Thunder beim Meister Golden State Warriors mit 32 Punkten der Topscorer der Partie - seine Karriere-Bestleistung steht bei 41 Zählern.

NBA: Erster Saisonsieg für Schröder und Oklahoma © SID

In seinen 27 Minuten auf dem Platz verbuchte Schröder, der erneut dem von einer Verletzung genesenen Superstar Russell Westbrook Platz machen musste, eine überragende Wurfquote von 63,2 Prozent. Dabei traf der Point Guard fünf von sechs Dreiern.

Siege verbuchten auch Maximilian Kleber und Isaiah Hartenstein. Kleber gewann mit den Dallas Mavericks 119:113 gegen die Brooklyn Nets. Dabei verbuchte Power Forward Kleber in 17 Minuten auf dem Feld gute elf Punkte und zwei Rebounds. In der Halbzeitpause der Partie wurde dem nach wie vor verletzten Superstar Dirk Nowitzki feierlich der Schlüssel der Stadt Dallas verliehen.

Hartenstein kam beim 126:124 der Houston Rockets gegen die Detroit Pistons elf Minuten zum Einsatz. Dabei brachte es der 20 Jahre alte Center auf drei Punkte und zwei Rebounds.

Eine Niederlage setzte es für Daniel Theis. Die Boston Celtics verloren das Ostküsten-Duell gegen die New York Knicks mit 109:117. Center Theis stand dabei nur drei Minuten auf dem Platz - was lediglich für zwei Rebounds reichte.

Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen beim 109:105 der Los Angeles Lakers bei den Cleveland Cavaliers nicht zum Einsatz - ganz im Gegenteil zu LeBron James. Der Superstar der Lakers wurde bei seiner ersten Rückkehr nach dem Wechsel von seinem Heimatverein nach L.A. mit Standing Ovations empfangen. Dafür "bedankte" sich der überragende James mit 32 Punkten, 14 Rebounds und sieben Assists.