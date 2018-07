NBA-Vertrag: Hartenstein unterschreibt bei den Rockets

Houston (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein (20) hat beim zweimaligen Champion Houston Rockets seinen ersten NBA-Vertrag unterschrieben. Das gab der Klub am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Angaben zur Laufzeit wurden von der Franchise nicht gemacht. Laut Medienberichten soll es sich um einen Dreijahresvertrag handeln.

Hartenstein feiert mit den Rockets den vierten Sieg © SID

"Es ist offiziell. Ich habe gerade bei den Houston Rockets unterschrieben", teilte Hartenstein bei Instagram mit: "Ich kann nicht beschreiben, was das für mich bedeutet. Das war mein Traum, seit ich zum ersten Mal einen Basketball in den Händen hatte."

Mit dem Vertrag wird der Center für seine guten Leistungen in der Summer League belohnt. Bei der Talenteschau war Hartenstein viermal für Houston aufgelaufen und hatte dabei im Schnitt 10,3 Punkte verbucht.

Die Rockets hatten den EM-Teilnehmer im NBA-Draft 2017 an Position 43 ausgewählt. In der vergangenen Saison spielte Hartenstein in der NBA G League für die Rio Grande Valley Vipers, Farmteam der Rockets. Im Schnitt kam der 19-malige Nationalspieler dort auf 9,5 Punkte und 6,6 Rebounds.

Damit haben sieben deutsche Profis einen NBA-Vertrag in der Tasche. Neben Hartenstein sind das Dirk Nowitzki, Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks/vor Wechsel zu Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers).