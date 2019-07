NBA: Wagner feiert Debüt für die Wizards und spricht von der WM

Las Vegas (SID) - Moritz Wagner hat in der Summer League der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sein Debüt für die Washington Wizards gefeiert. Der 22 Jahre alte Berliner erzielte in knapp 16 Minuten Spielzeit acht Punkte. Sein deutscher Teamkollege Isaac Bonga (19) kam bei der 85:88-Niederlage gegen die Brooklyn Nets noch nicht zum Einsatz.

Moritz Wagner startet Neuanfang bei den Wizards © SID

Beide Profis waren im Zuge eines Mehrparteien-Deals gemeinsam von den Los Angeles Lakers an die Ostküste gewechselt. Wagner betonte vor seiner ersten Partie, dass er den Neuanfang an der Ostküste als Chance begreift.

In diesem Sommer erwartet den 2,11 m großen Center ein straffes Programm. Neben der sportlichen Eingewöhnung steht auch noch der Umzug an, zudem ist Wagner ein Kandidat für die Weltmeisterschaft vom 31. August bis 15. September in China. "Wir haben noch nicht in der Tiefe drüber gesprochen", sagte Wagner in einem Podcast der Wizards: "Ich bin natürlich interessiert. Es ist eine WM und gleichzeitig auch eine Qualifikation für Olympia. Es ist immer cool, sein Land zu repräsentieren."