NBA: Wagner überzeugt zum Summer-League-Abschluss

Las Vegas (SID) - Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat im letzten Spiel der Washington Wizards in der NBA Summer League überzeugt. Bei der 87:103-Niederlage gegen die New York Knicks in Las Vegas war Wagner mit 20 Punkten bester Werfer der Wizards, die sich nicht für das Viertelfinale qualifiziert hatten.

Für den 22-jährigen Wagner, der erstmals zur Startformation gehörte, war es das bislang beste Spiel im Trikot der Wizards. Auch Nationalmannschaftskollege Isaac Bonga (19) durfte von Beginn an spielen und steuerte in 21 Minuten Einsatzzeit acht Punkte und sechs Rebounds bei.

Beide deutschen Profis waren im Zuge eines Mehrparteien-Deals gemeinsam von den Los Angeles Lakers nach Washington gewechselt.