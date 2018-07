NBA: Warriors binden Coach Kerr langfristig

Oakland (SID) - Meister Golden State Warriors aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hat Erfolgstrainer Steve Kerr langfristig an sich gebunden. Das teilte das Team aus Oakland am Dienstag (Ortszeit) mit, ohne Angaben zu Vertragsdetails zu machen. Kerr hatte die Warriors in den vergangenen vier Saisons zu drei Titeln geführt.

Kerr übt scharfe Kritik an der NFL-Entscheidung © SID

"Wir freuen uns, Steve unter Vertrag zu haben", sagte General Manager Bob Myers. "Seine Fähigkeit, in allen Facetten seines Jobs erfolgreich zu sein, ist sicherlich ein primärer Grund für unseren Erfolg." In der Mitteilung wird Myers mit den Worten zitiert, dass Kerr das Team für "die nächsten Jahre" führen werde.

US-amerikanischen Medienberichten zufolge steigt der 52-jährige Kerr nach der Vertragsverlängerung zum bestbezahlten Coach in der NBA auf. 2014 hatte er ein Angebot der New York Knicks abgelehnt und einen Fünfjahresvertrag bis 2019 über 25 Millionen US-Dollar mit den Warriors unterzeichnet.

Kerr hat als Chefcoach mit insgesamt 265 Siegen und 63 Niederlagen die beste Vierjahres-Bilanz in der Geschichte der NBA.