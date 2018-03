NBA: Zipser verliert mit Chicago bei den Knicks

New York (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit Altmeister Chicago Bulls die zweite Niederlage in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NBA kassiert. Der 24-Jährige, der in 25 Minuten auf sieben Punkte und sechs Rebounds kam, unterlag mit dem Ex-Klub von Legende Michael Jordan bei den New York Knicks 92:110.

Zipser (r.) verliert mit den Bulls © SID

Als Zwölfter der Eastern Conference hat Chicago keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs. Zipser ist damit ebenso aus dem Meisterrennen wie die anderen vier deutschen Legionäre. Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber waren mit den Dallas Mavericks ebenso vorzeitig gescheitert wie Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks.

Daniel Theis hat sich zwar mit Rekordmeister Boston Celtics als aktueller Zweiter des Ostens für die Meisterrunde qualifiziert. Der 25-Jährige fällt hierfür jedoch nach einem Meniskusriss im linken Knie, der inzwischen operiert wurde, aus.

Neben Boston stehen derzeit bereits die Toronto Raptors als Nummer eins im Osten sowie die Division-Sieger Houston Rockets und Titelverteidiger Golden State Warriors im Westen als Play-off-Teilnehmer bereits fest.