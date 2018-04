NBA: Zweite Niederlage für die Cavaliers

Indianapolis (SID) - Basketball-Superstar LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers in den Play-offs der NBA die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Beim 90:92 bei den Indiana Pacers verspielte der Vizemeister eine 17-Punkte-Halbzeitführung und steht nach dem 1:2 in der best-of-seven-Serie bereits unter Druck.

Zweite Niederlage für LeBron James und die Cavaliers © SID

Der 33-jährige James war mit 28 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists erneut bester Mann der Cavaliers. Topcorer der Partie war Indianas Bojan Bogdanovic mit 30 Zählern. Cleveland leistete sich ein ganz schwaches drittes Viertel und ging mit lediglich sechs Punkten Vorsprung in den letzten Durchgang.

Zuvor hatten die Cavaliers in dieser Saison bislang jedes Spiel gewonnen, bei dem sie mit einer Führung in das letzte Viertel gegangen waren. Doch die Gäste bekamen Kroatiens Superstar Bogdanovic einfach nicht in den Griff. Der Olympia-Fünfte holte allein 19 Punkte in der zweiten Hälfte, die komplette Mannschaft der Cavaliers kam auf 33 Zähler.

Die erste Niederlage in den Play-offs mussten unterdessen sowohl die Boston Celtics als auch die Toronto Raptors hinnehmen. Während Boston mit 92:116 bei den Milwaukee Bucks verlor, unterlag Toronto bei den Washington Wizards mit 103:122. In beiden Serien steht es nun 1:2.