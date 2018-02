NBA fiebert All-Star-Spiel entgegen - Duell der Superstars James und Curry

Los Angeles (SID) - Riesiger Starrummel, spektakuläre Dunks und Live-Musik von Superstar Pharrell Williams: Das 67. All-Star-Spiel der NBA in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.00 Uhr/Sport1 US und DAZN) elektrisiert Basketball-Fans in der ganzen Welt.

All-Star-Kapitäne: Stephen Curry (l.) und LeBron James © SID

Das Schaulaufen der Stars findet im neuen Modus statt: Das traditionelle Duell zwischen Eastern und Western Conference ist Geschichte, stattdessen haben die Superstars LeBron James (Cleveland Cavaliers) und Stephen Curry (Golden State Warriors) ihr Team jeweils zusammengestellt. Deutsche Profis sind in diesem Jahr nicht dabei. Die Spieler der Siegermannschaft erhalten 100.000 US-Dollar Prämie.

Bereits in der Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr) werden unter anderem beim Dreipunkte-Wettbewerb und dem Dunking-Contest prestigeträchtige Trophäen vergeben.