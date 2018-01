NBA in London: Theis und die Celtics schlagen Philadelphia

London (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics beim Europa-Ausflug der NBA einen klaren Sieg gefeiert. Das Team des 25-Jährigen setzte sich am Donnerstag in London gegen die Philadelphia 76ers mit 114:103 (48:57) durch. Nach dem achten regulären NBA-Saisonspiel in der britischen Hauptstadt bleibt Rekordmeister Boston das mit Abstand beste Team der Eastern Conference. Die Celtics haben 34 Siege und zehn Niederlagen auf dem Konto.

Daniel Theis erzielte zwölf Punkte gegen Washington © SID

Theis, im Sommer vom deutschen Meister Brose Bamberg nach Boston gekommen, kam von der Bank und überzeugte mit sechs Punkten und sieben Rebounds. Zudem erzielte der Rookie im dritten Viertel die erste Führung für Boston.

Zuvor hatten die Celtics in der Londoner O2 Arena unaufmerksam agiert. Philadelphia ging zunächst mit 7:0 in Führung, erst nach knapp drei Minuten kam Boston zu den ersten Punkten. Die 76ers bauten ihren Vorsprung in der Folge auf bis zu 22 Punkte aus. In der zweiten Spielhälfte drehte der Favorit dann allerdings auf, und Theis leitete die Wende ein: Nach 31 Minuten sorgte er per Dunk für das 69:68, danach zog sein Team davon.