NFL: 49ers und Nzeocha verlieren erneut - Foster entlassen

Tampa (SID) - Der deutsche Footballer Mark Nzeocha hat mit den San Francisco 49ers in der US-Profiliga NFL die neunte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der fünfmalige Super-Bowl-Sieger aus Kalifornien, bei dem Linebacker Nzeocha als Einwechselspieler zum Einsatz kam, verlor am Sonntag 9:27 bei den Tampa Bay Buccaneers. Mit nur zwei Siegen bleiben die 49ers Letzter der NFC West.

49ers stecken neunte Saisonniederlage ein © SID

Vor der Partie hatte San Francisco Reuben Foster entlassen. Gegen den Konkurrenten von Nzeocha auf der Linebacker-Position gibt es Vorwürfe der häuslichen Gewalt, der 24-Jährige soll gegenüber einer Frau handgreiflich geworden sein. Foster war in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) im Teamhotel in Florida festgenommen worden.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles gelang unterdessen im Kampf um den Einzug in die Play-offs nach zuvor zwei Niederlagen ein wichtiger Erfolg. Der Titelverteidiger gewann durch ein Field Goal von Jake Elliott 25 Sekunden vor Schluss mit 25:22 gegen die New York Giants. Mit nun fünf Siegen bei sechs Niederlagen liegen die Eagles in der NFC East aber weiterhin nur auf dem dritten Platz.