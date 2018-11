NFL: 49ers und Nzeocha verlieren erneut - Foster entlassen

Tampa (SID) - Der deutsche Footballer Mark Nzeocha hat mit den San Francisco 49ers in der US-Profiliga NFL die neunte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der fünfmalige Super-Bowl-Sieger aus Kalifornien, bei dem Linebacker Nzeocha als Einwechselspieler zum Einsatz kam, verlor am Sonntag 9:27 bei den Tampa Bay Buccaneers. Mit nur zwei Siegen bleiben die 49ers Letzter der NFC West.

Neuen Meilenstein erreicht: Star-Quarterback Tom Brady © SID

Vor der Partie hatte San Francisco seinen Profi Reuben Foster entlassen. Gegen den Konkurrenten von Nzeocha auf der Linebacker-Position gibt es Vorwürfe der häuslichen Gewalt, der 24-Jährige soll gegenüber einer Frau handgreiflich geworden sein. Foster war in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) im Teamhotel in Florida festgenommen worden.

Eine weitere Niederlage im Kampf um die Play-off-Plätze kassierten die Green Bay Packers mit dem deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown. Die Packers verloren gegen die Minnesota Vikings 17:24. Für Green Bay war es die sechste Niederlage der Saison.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles gelang unterdessen im Kampf um den Einzug in die Play-offs nach zuvor zwei Niederlagen ein wichtiger Erfolg. Der Titelverteidiger gewann durch ein Field Goal von Jake Elliott 25 Sekunden vor Schluss 25:22 gegen die New York Giants. Mit nun fünf Siegen bei sechs Niederlagen liegen die Eagles in der NFC East aber weiterhin nur auf dem dritten Platz.

Einen weiteren Meilenstein in seiner großen Karriere erreichte Star-Quarterback Tom Brady beim 27:13 seiner New England Patriots gegen die New York Jets. Brady warf zwei Touchdowns und löste mit insgesamt 79.416 Passing Yards in der regulären Saison den bisherigen Rekordhalter Peyton Manning ab. Der 2016 zurückgetretene Manning führte in dieser Statistik bisher mit 79.279 Passing Yards.