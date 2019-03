NFL: 49ers verlängern mit Nzeocha

San Francisco (SID) - Die San Francisco 49ers aus der Football-Profiliga NFL haben Linebacker Mark Nzeocha für weitere drei Jahre verpflichtet. Der Ansbacher, der zuletzt bei den Buffalo Bills vorgespielt hatte, war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten für die 49ers im Einsatz.

Nzeocha (l.) bleibt drei weitere Jahre in San Francisco © SID

In der Saison 2018/19 stand Nzeocha in allen 16 Partien auf dem Feld, startete dreimal und avancierte zu einem der Schlüsselspieler in den "Special Teams", die in besonderen Spielsituationen wie beim Kick-off auf das Feld kommen. Insgesamt bestritt der 29-Jährige bisher 31 Partien in seiner NFL-Karriere, die 2015 bei den Dallas Cowboys begann.