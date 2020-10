NFL: Atlanta verliert nach ungewolltem Touchdown

München (SID) - Auf dem Weg zu ihrem möglichen zweiten Saisonsieg haben die Atlanta Falcons aus der National Football League (NFL) einen verhängnisvollen Fehler begangen: Sie erzielten kurz vor dem Ende des Spiels aus Versehen einen Touchdown gegen die Detroit Lions. Running Back Todd Gurley hatte noch versucht, seinen Lauf an der Ein-Yard-Linie zu stoppen, stürzte allerdings durch den Schwung mit dem Ball in die Endzone.

Todd Gurley (l.) geht zu weit © SID

Atlanta hatte zum Zeitpunkt des Missgeschicks noch 1:12 Minuten Zeit, um einen Zwei-Punkte-Rückstand aufzuholen. Weil sie zudem bereits an der Zehn-Yard-Linie standen, hätten die Falcons nur die Uhr ablaufen lassen und in der letzten Sekunde ein Field Goal erzielen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Nun führten sie 22:16 - Detroit aber nutzte die verbleibenden 1:04 Minuten, um selbst in der letzten Spielsekunde noch einen Touchdown zum 23:22-Endstand zu erzielen.