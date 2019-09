NFL: Böhringer und Ezeala bekommen Bewährungschance

Köln (SID) - Moritz Böhringer und Christopher Ezeala erhalten in der amerikanischen Football-Profiliga NFL eine weitere Bewährungschance. Die beiden Deutschen, die den Sprung in den 53er-Kader ihrer Teams am Samstag nicht geschafft hatten, haben einen Platz in der sogenannten "Practice Squad" erhalten: Böhringer bei den Cincinnati Bengals, Ezeala bei den Baltimore Ravens.

Moritz Böhringer erhält eine neue Chance in Cincinnati © SID

Für den vom Wide Receiver zum Tight End umgeschulten Böhringer (Stuttgart) ist es bereits das dritte Jahr in der Trainingsgruppe, nachdem er 2016 in der sechsten Runde von den Minnesota Vikings gedraftet worden war. Seitdem hat es der 25-Jährige lediglich zu Einsätzen in der Vorbereitung gebracht.

Fullback Ezeala (München) hatte in der vergangenen Spielzeit seine erste Saison im Rahmen des International-Pathway-Programms im Practice Squad der Ravens absolviert.