NFL: Brady-Blamage gegen Brees - Rekord für Mahomes

Los Angeles (SID) - Tom Brady hat im Duell der Quarterback-Giganten gegen Drew Brees in der US-Footballliga NFL eine Blamage erlitten. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion Brady musste sich mit den Tampa Bay Buccaneers im Sunday Night Game gegen die New Orleans Saints um Brees unerwartet deutlich mit 3:38 geschlagen geben.

Bitterer Abend für Tom Brady © SID

Während Brady (43) erstmals seit neun Jahren drei Interceptions in einem Spiel warf und keinen Touchdown verzeichnete, überzeugte Brees (41) mit vier Pässen in die Endzone. "Das war heute eine großartige Nacht", sagte Brees nach der Machtdemonstration: "Es war ganz besonders, außergewöhnlich. Wir spielen bereits seit 22 Jahren gegeneinander, es herrscht großer Respekt zwischen uns."

Mit seinen Touchdowns überholte Brees seinen ewigen Konkurrenten auch wieder im Rekordrennen um die meisten Touchdown-Pässe. Brees steht nun bei 564 Pässen in die Endzone, Brady bei 561. Die Buccaneers verloren nach zuletzt drei Siegen in Serie auch das zweite Saisonduell gegen die Saints und damit die Vorherrschaft in der NFC South.

Bereits zur Pause lag Tampa Bay nach einer desaströsen Leistung in der Offensive 0:31 zurück. Mit nur insgesamt fünf Laufversuchen stellte die Mannschaft um Brady zudem einen negativen NFL-Rekord auf. Kurz vor Schluss wurde Brees geschont und durch den ehemaligen Buccaneers-Quarterback Jameis Winston ersetzt.

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger sind indes auch nach dem achten Spiel als einziges Team der Liga makellos. Noch nie war die Franchise des NFL-Rekordsiegers besser in eine Saison gestartet. Gegen die zuletzt stark angeschlagenen Dallas Cowboys mühten sich die Steelers nach 0:13-Rückstand noch zu einem 24:19.

Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs schrieb am Sonntag erneut Geschichte. Der Super-Bowl-MVP warf beim 33:31 gegen die Carolina Panthers am neunten Spieltag den 100. Touchdown-Pass seiner Karriere - in nur 40 Partien. Damit ist Mahomes der Spieler, der diese Bestmarke in der Liga als Schnellster erreichte.

Den bisherigen Rekord hielt Quarterback-Legende Dan Marino, der dafür 44 Begegnungen benötigte. Gegen die Panthers fand Mahomes vier Mal einen Empfänger in der Endzone. Die Kansas City Chiefs feierten bereits den achten Sieg im neunten Spiel und führen die AFC West souverän an.