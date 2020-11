NFL: Brady führt Tampa Bay zum siebten Sieg

Köln (SID) - Quarterback-Superstar Tom Brady hat eine Woche nach der höchsten Niederlage seiner Karriere mit den Tampa Bay Bucaneers wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion Brady gewann in der US-Football-Liga NFL mit Tampa 46:23 bei den Carolina Panthers, warf dabei drei Touchdown-Pässe und lief selbst einmal in die gegnerische Endzone. Es war für die Bucaneers der siebte Sieg im zehnten Spiel.

Tom Brady lieferte gegen Carolina eine gute Leistung ab © SID

In der vergangenen Woche hatte Brady im Duell der Quarterback-Topstars gegen Drew Brees und die New Orleans Saints 3:38 verloren. Brady hatte anschließend von einer "armseligen Vorstellung" gesprochen.