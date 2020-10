NFL: Brady und Brees sorgen für Rekorde

New Orleans (SID) - Die Star-Quarterbacks Tom Brady und Drew Brees haben in der Football-Profiliga NFL Rekorde gesetzt. Brady löste beim 45:20 der Tampa Bay Buccaneers bei den Las Vegas Raiders mit dem 559. Touchdown-Pass seiner Karriere Brees (558) an der Spitze ab. Der Spielmacher der New Orleans Saints hatte zuvor beim 27:24 über die Carolina Panthers als erster Profi die Marke von 7000 vollständigen Pässen erreicht.

Rekordmann Tom Brady © SID

Brady (43) steht im "Duell der alten Männer" bei 6553 erfolgreichen Pässen. Es dürfte schwierig werden, den 41-jährigen Brees (7021) noch einzuholen. Dahinter folgen in der Bestenliste die nicht mehr aktiven Brett Favre (6300) und Peyton Manning (6125).

Mit seinem neuen Klub steht der sechsmalige Super-Bowl-Champion Brady nach dem klaren Erfolg in Las Vegas bei 5:2-Siegen. "Wir sind kurz vor der Halbzeit der Saison in einer ordentlichen Position", sagte der Superstar. Tampa führt die NFC South vor den Saints (4:2) an.

Ungeschlagen sind mittlerweile nur noch die Pittsburgh Steelers. Das Team um Quarterback Ben Roethlisberger fügte den Tennessee Titans die erste Saisonniederlage zu (27:24) und steht bei einer 6:0-Bilanz. Die bislang unbezwungenen Seattle Seahawks verloren bei den Arizona Cardinals mit 34:37 nach Verlängerung. Kicker Zane Gonzalez sorgte 15 Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal aus 48 Yards für die Entscheidung.