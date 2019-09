NFL: Buccaneers holen nach Gewitter ersten Saisonsieg

Washington (SID) - Die Tampa Bay Buccaneers haben in einer "Nachtschicht" ihren ersten Saisonsieg in der US-Football-Liga NFL geholt. Der Meister von 2002 rang die Carolina Panthers in einer Abwehrschlacht mit 20:14 nieder. Die Entscheidung fiel erst nach Mitternacht, weil ein Gewitter in Charlotte im ersten Viertel für eine 25-minütige Verzögerung gesorgt hatte.

Die Panthers verloren damit auch ihr zweites Spiel der Saison. Eineinhalb Minuten vor Schluss fehlte dem Gastgeber nur ein Yard, um mit einem Touchdown das Spiel noch zu drehen.