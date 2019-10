NFL: Burfict-Berufung wird am Dienstag verhandelt

Köln (SID) - Die Berufungsverhandlung gegen den bis Saisonende gesperrten Football-Profi Vontaze Burfict findet am kommenden Dienstag statt. Das teilte die US-amerikanische Profiliga NFL am Donnerstag mit. Der 29-Jährige von den Oakland Raiders war nach einem regelwidrigen Tackling im Spiel gegen die Indianapolis Colts für den Rest der Saison aus dem Verkehr gezogen worden. Es war die härteste jemals in der NFL verhängte Strafe für eine Aktion auf dem Feld. Burfict legte daraufhin Berufung ein.

Burfict ist für den Rest der Saison gesperrt worden © SID

Der frühere NFL-Profi und Hall-of-Famer Derrick Brooks wird die Verhandlung leiten. Burfict war in der Vergangenheit bereits des Öfteren für seine harte Spielweise gesperrt worden. Laut NFL-Vizepräsident Jon Runyan habe es deshalb im aktuellen Fall für Burfict keine mildernden Umstände gegeben.