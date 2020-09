NFL: Chiefs gewinnen Auftaktspiel

München (SID) - Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs ist im Auftaktspiel der National Football League (NFL) mit einem deutlichen Erfolg in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes besiegte die Houston Texans mit 34:20. Mahomes, der im Sommer einen Rekordvertrag über zehn Jahre und 450 Millionen Dollar unterschrieben hatte, war mit drei Touchdown-Pässen der überragende Spieler.

Patrick Mahomes und die Chiefs gewinnen den NFL-Auftakt © SID

Vor dem Spiel kam es zu Aktionen gegen Rassismus. Die Texans blieben während der Nationalhymne in ihrer Kabine, ebenso beim Abspielen des Songs "Lift Ev'ry Voice and Sing", der als die Nationalhymne der Schwarzen gilt. Die Chiefs zogen sich dafür noch einmal in die Kabine zurück, nachdem sie sich während der Nationalhymne zunächst an der Seitenlinie aufgestellt hatten.

Das Spiel war seit Beginn der Corona-Pandemie das erste in einer der großen Profiligen in Nordamerika, das vor Publikum ausgetragen wurde. Im Arrowhead Stadium von Kansas City waren etwa 16.000 der rund 76.500 Plätze besetzt.

Und die Fans waren zu hören. Als sich die Spieler der Chiefs und Texans vor dem Spiel für einen "moment of unity", einen Moment der Geschlossenheit, versammelten, kamen Buh-Rufe von den Tribünen. "Ich verstehe das nicht", sagte Houstons Superstar J.J. Watt: "Das hatte nichts mit der Flagge zu tun. Da waren einfach nur zwei Teams, die zusammengekommen sind, um Geschlossenheit zu zeigen."