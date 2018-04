NFL-Draft: Browns holen Heisman-Trophy-Gewinner Mayfield

Arlington (SID) - Die Cleveland Browns haben Quarterback Baker Mayfield beim Draft der US-Football-Profiliga NFL an Position eins ausgewählt. Der 23-Jährige war Ende des vergangenen Jahres als bester College-Spieler mit der Heisman Trophy ausgezeichnet worden.

Die Nummer eins: Baker Mayfield © SID

Bei der Verteilung der Nachwuchstalente auf die NFL-Teams im Stadion der Dallas Cowboys in Arlington/Texas wurden erstmals in der Geschichte vier Quarterbacks bei den ersten zehn Picks genommen. In der ersten Runde waren es insgesamt fünf und damit so viele wie seit 1999 nicht mehr.

Cleveland hatte die vergangene Saison mit 16 Niederlagen aus 16 Spielen abgeschlossen. Mit dem neuen Spielmacher Mayfield soll es wieder bergauf gehen. Die chronisch schlechten Browns, seit 2002/03 nicht mehr in den Play-offs, hatten auch im Vorjahr als erster Klub im Draft zugreifen dürfen und sich für Defensive End Myles Garrett entschieden.

Aus deutscher Sicht wird es beim Draft am Freitag interessant. Wide Receiver Equanimeous St. Brown (21), Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter, wird vermutlich in der dritte Runde von einem Team gedraftet.