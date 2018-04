NFL-Draft: St. Brown muss sich gedulden

Los Angeles (SID) - NFL-Hoffnung Equanimeous St. Brown ist beim Draft der US-Football-Profiliga nicht wie erwartet bereits in der dritten Runde ausgewählt worden. Der 21-Jährige, Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter, wird bei der Verteilung der Nachwuchstalente auf die 32 Teams nun wohl erst am dritten Tag zum Zuge kommen.

Noch nicht gedraftet: Equanimeous St. Brown © SID

"Eigentlich ist egal für mich, welches Team mich draftet", hatte St. Brown dem SID vorab gesagt: "Aber es wäre natürlich schön, wenn das Team einen guten Quarterback hat." Am Donnerstag war im Stadion der Dallas Cowboys in Arlington/Texas die erste Draftrunde über die Bühne gegangen, am Freitag die Runden zwei und drei.

Wide Receiver St. Brown, der für das College-Team Notre Dame spielt, war 2016 zum Offensivspieler des Jahres gewählt worden. Doch 2017 wurden seine Statistiken schlechter, da Quarterback DeShone Kizer in die NFL ging und Notre Dame anschließend mehr auf das Lauf- als das Passspiel setzte.