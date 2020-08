NFL: Eagles-Headcoach positiv auf Corona getestet

Köln (SID) - Headcoach Doug Pederson von den Philadelphia Eagles aus der US-Football-Profiliga NFL ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigten die Eagles in der Nacht zum Montag. Pederson, der als Spieler und Trainer den Super Bowl gewann, ist nach Angaben des Teams asymptomatisch und befindet sich derzeit in Isolation. Quarterback-Coach Press Taylor, der mit Pederson in engem persönlichem Kontakt stand, befindet sich momentan ebenfalls in Isolation.

Pederson gewann als Spieler und Trainer den Super Bowl © SID

Pederson ist der zweite Headcoach, von dem bekannt ist, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Bereits im März war Sean Payton von den New Orleans Saints an dem Virus erkrankt. Zuletzt machten einige NFL-Spieler von ihrem Recht Gebrauch, auf die kommende Saison aus Angst vor dem Coronavirus zu verzichten.