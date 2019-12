NFL: Eagles gewinnen Krimi und ärgern Manning

Köln (SID) - Die Philadelphia Eagles haben in der US-Football-Profiliga NFL mit einem schwer erkämpften Sieg ihre Chance auf den Play-off-Einzug vergrößert und dabei Eli Manning das Comeback verdorben. Philadelphia, Super-Bowl-Champion von 2018, gewann gegen die New York Giants nach Verlängerung 23:17 und zog in der NFC East mit Spitzenreiter Dallas Cowboys gleich. Beide Teams stehen bei sechs Siegen und sieben Niederlagen.

Eli Manning steckt einen Tackle ein © SID

Die Eagles lagen zur Pause 3:17 zurück, für die Entscheidung nach einer Aufholjagd sorgte Zach Ertz mit einem Touchdown in der Overtime. Quarterback Manning, zweimaliger NFL-Champion mit den Giants, kam erstmals in dieser Saison in der Startaufstellung zum Einsatz. Zuvor hatte der Klub auf Rookie Daniel Jones gesetzt.

Sollte Philadelphia die ausstehenden Hauptrundenspiele gegen Dallas, die Washington Redskins (3:10) und die Giants (2:11) gewinnen, wäre der Play-off-Einzug sicher.