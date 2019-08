NFL: Eagles nehmen Edebali unter Vertrag

Köln (SID) - Die Philadelphia Eagles aus der US-Football-Profiliga NFL haben den Hamburger Kasim Edebali unter Vertrag genommen. Das teilte der Super-Bowl-Sieger von 2018 am Dienstag mit. Defensive End Edebali (29) ersetzt den verletzten Joe Ostman. Ob es Edebali auch in den finalen 53er-Kader schafft, entscheidet sich erst am 31. August.

Philadelphia verpflichtet Defensive End Kasim Edebali © SID

In der vergangenen Saison stand Edebali zunächst bei den Chicago Bears unter Vertrag. Nachdem er dort den Sprung in den endgültigen Kader nicht geschafft hatte, spielte er ab November für die Cincinnati Bengals.